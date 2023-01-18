Україна

Двосторонка закінчилася перемогою команди у білих футболках.

17 січня Кривбас провів свій перший матч у 2023 році, провівши двосторонку, що ознаменувало завершення першого навчально-тренувального збору.

Матч складався із двох таймів по 20 хвилин. У першому таймі, незважаючи на безліч моментів, забитих голів не було.

На початку другого тайму Рябов пробив точно у ближній кут після передачі з флангу. Проте "білі" швидко відігралися зусиллями Татаркова, який пробив з-за меж штрафного майданчика.

Перемогу "білим" приніс той же Татарков, який через сім хвилин пробив із середньої дистанції в дальній кут.

За кілька днів команда Юрія Вернидуба вирушить на збори до Туреччини, де пройде другий та третій етапи підготовки Кривбасу до другої половини сезону.

Кривбас (фіолетові) — Кривбас (білі) 1:2

Голи: Рябов, 25 — Татарков, 32, 39.