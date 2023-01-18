Іспанія

Аргентинець не збирається у відставку.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне заявив, що не збирається покидати мадридський клуб, попри невтішні результати. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Дієго Сімеоне залишить посаду наставника "матрацників" за підсумками цього сезону.

"Ніхто особисто не просив мене піти з клубу", — передає слова аргентинця Mundo Deportivo.

Атлетіко не зміг пробитися у єврокубкову весну, посівши останнє місце у своїй групі Ліги чемпіонів, чого не відбувалося вже 11 років поспіль.

Наразі команда Сімеоне посідає четверте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.