Україна

Харківська команда має найтривалішу відпустку.

Харківський Металіст оприлюднив інформацію щодо підготовки до другої частини сезону.

За інформацією пресслужби клубу, вихід команди з відпустки намічений на 20 січня, коли футболісти, тренерський штаб і персонал в повному складі зберуться в Ужгороді. Потім команда вирушить до Анталії, де проведе збори.

Навчально-тренувальні збори Металіста у Туреччині будуть розбиті на 2 двотижневі відрізки. Завершальний етап збору жовто-сині проведуть в Ужгороді, зосередившись на підготовці до календарного матчу УПЛ проти львівського Руху.

Зазначається, що команда зіграє багато спарингів, але команди-суперники поки не називаються.

Раніше повідомлялось, що форвард Металіста перебрався до Португалії.