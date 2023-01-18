Харківська команда має найтривалішу відпустку.
Фото - офіційний сайт Металіста
18 січня 2023, 17:57
Харківський Металіст оприлюднив інформацію щодо підготовки до другої частини сезону.
За інформацією пресслужби клубу, вихід команди з відпустки намічений на 20 січня, коли футболісти, тренерський штаб і персонал в повному складі зберуться в Ужгороді. Потім команда вирушить до Анталії, де проведе збори.
Навчально-тренувальні збори Металіста у Туреччині будуть розбиті на 2 двотижневі відрізки. Завершальний етап збору жовто-сині проведуть в Ужгороді, зосередившись на підготовці до календарного матчу УПЛ проти львівського Руху.
Зазначається, що команда зіграє багато спарингів, але команди-суперники поки не називаються.
Раніше повідомлялось, що форвард Металіста перебрався до Португалії.