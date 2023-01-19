Україна

Аргентинець вже тренується зі своєю командою.

Аргентинський хавбек Домінго Бланко прибув до розташування Дніпра-1 на збір. Про це повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців".

Початок підготовки він пропустив через сімейні обставини, і зараз долучився до роботи. Нагадаємо, завершальну частину футбольної осені він не грав через травму, але зараз вже може працювати без обмежень.

20 січня Дніпро-1 проведе контрольний матч з польським Ракувом. Напередодні дніпряни розгромили Пахтакор.