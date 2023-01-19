Аргентинець вже тренується зі своєю командою.
ДОМІНГО ФЕЛІПЕ БЛАНКО, ФОТО СК ДНІПРО-1
19 січня 2023, 20:18
Аргентинський хавбек Домінго Бланко прибув до розташування Дніпра-1 на збір. Про це повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців".
Початок підготовки він пропустив через сімейні обставини, і зараз долучився до роботи. Нагадаємо, завершальну частину футбольної осені він не грав через травму, але зараз вже може працювати без обмежень.
20 січня Дніпро-1 проведе контрольний матч з польським Ракувом. Напередодні дніпряни розгромили Пахтакор.