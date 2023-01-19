Іспанія

Коуч натякнув, що бразильця варто чекати в старті на матч Кубка Іспанії.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами напередодні матчу Кубка Іспанії проти Вільярреала. Він підтвердив, що орендований у Шахтаря захисник Вінісіус Тобіас зіграє проти "жовтої субмарини". Вчора стало відомо, що бразильця включено в заявку, як і Андрія Луніна.

"Не пропускати голи — це не так складно, потрібно просто бути максимально об'єктивним і робити все якомога простіше. Оборонятися – це найпростіше, що може бути у футболі.

Тобіас у складі й зможе допомогти команді. Карвахаля та Лукаса Васкеса не буде, а Одріосола відновлюється після травми", – сказав головний тренер Реала.

Матч Вільярреал — Реал відбудеться 19 січня, початок о 22:00.

Нагадаємо, юний латиноамериканець приєднався до українського клуба на початку 2022 року. Втім, через повномасштабне вторгнення російської держави-терориста до нашої країни вже 1 квітня перебрався до оренди до Реала.

Нинішня угода мадридців із Тобіасом розрахована до кінця червня 2023 року. До речі, іспанський гранд має право викупу гравця на постійній основі.