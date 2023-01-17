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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 16 січня:

Стало відомо про домовленість між Челсі та Шахтарем про товариський матч на Донбас Арені після звільнення Україною міста Донецьк від російських загарбників.

Зінченко потрапив до команди тижня АПЛ за версією WhoScored.

Ракицький повернувся до Шахтаря.