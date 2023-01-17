Англія

Талановитий український вінгер попрощався з "гірниками".

Колишній вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик попрощався з "гірниками" після свого переходу до лондонського Челсі.

"Мені пощастило грати з такими гравцями як ви. Мені пощастило познайомитись з такими людьми як ви. Дякую за все командо. Буду сумувати", — написав Мудрик на своїй сторінці у Instagram.

Нагадаємо, 22-річний українець перебрався до клубу АПЛ за 100 мільйонів євро. 70 гарантованих мільйонів для "гірників" і ще 30 можуть бути виплачені як бонуси.

Раніше Сергій Палкін розповів про те, коли він зрозумів, що Мудрик перейде до Челсі замість Арсеналу.