Талановитий український вінгер попрощався з "гірниками".
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
17 січня 2023, 14:20
Колишній вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик попрощався з "гірниками" після свого переходу до лондонського Челсі.
"Мені пощастило грати з такими гравцями як ви. Мені пощастило познайомитись з такими людьми як ви. Дякую за все командо. Буду сумувати", — написав Мудрик на своїй сторінці у Instagram.
Нагадаємо, 22-річний українець перебрався до клубу АПЛ за 100 мільйонів євро. 70 гарантованих мільйонів для "гірників" і ще 30 можуть бути виплачені як бонуси.
Раніше Сергій Палкін розповів про те, коли він зрозумів, що Мудрик перейде до Челсі замість Арсеналу.