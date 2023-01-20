Україна

Команда Олександра Кучера провела черговий спаринг на зборах у Туреччині.

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону.

Команда Олександра Кучера провела черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, у якому поступилася польському Ракуву з рахунком 1:3.

Вже на другій хвилині поляки вийшли вперед після голу Куна, який пробив точно у кут воріт із 15 метрів. У середині першого тайму був хороший шанс у Назаренко, але він влучив у стійку. Через кілька атак з боку обох команд стійка вже виручила Дніпро-1.

В середині другого тайму Гутковскіс заробив пенальті, який впевнено реалізував Лопес. Через 11 хвилин у дніпрян пройшла атака правим флангом, яка закінчилася точним та результативним ударом Танковського із середньої дистанції.

І все ж останнє слово було за Ракувом, коли на 80 хвилині Петрасек головою замкнув подачу з кутового.

У цьому матчі за дніпрян дебютував новачок Хайнер, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 37 хвилин. Він приєднався до команди кілька днів тому.

Додамо, що через травми Дніпру-1 не змогли допомогти Адамюк, Кононов, Горбунов, Прядун та Рибак, а також Бланко, який напередодні прибув до розташування команди.

Свій наступний матч Дніпро-1 проведе завтра, 21 січня, об 11:00 за київським часом. Суперником дніпрян буде вірменський Пюнік.

Дніпро-1 – Ракув 1:3

Голи: Танковський, 72 — Кун, 2, Лопес, 63 (з пенальті), Петрасек, 80.

Дніпро-1 (1 тайм): Кінарейкін, Хайнер (Пасіч, 37), Сарапій, Сваток, Гомес, Бабенко, Когут, Піхальонок, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.

Дніпро-1 (2 тайм): Валеф, Логінов, Порох, Пасіч, Клименчук, Танковський, Рубчинський, Підлепенець, Танчик, Амаш, Гуцуляк (Довбик, 81).

Ракув: Ковачевич, Петрасек, Рундич, Сварнас, Бергген (Сук’єнніцкі, 46, Цебула, 74), Тудор, Лопес (Жеан, 76), Гутковскіс (Ледерман, 74), Кун, Новак (Кочергін. 46), Папаніколау (Мусіолік, 74).