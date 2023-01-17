Україна

Пропонуємо до вашої уваги огляд товариського матчу, що відбувся 16 січня о 16:00.

Лідер УПЛ Дніпро-1 провів ще один матч на турецьких зборах. Цього разу підопічні Олександра Кучера зуміли подужати чемпіона Узбекистана — Пахтакор Максима Шацьких.

Відзначимо, що два з трьох м'ячів забили гравці, яка належать Металісту та були взяті на збори "дніпрян". Ще один точний удар на рахунку Артема Довбика.

Після гри своїми думками поділився капітан "спортклубівців" Олександр Сваток.

Відео голів та огляд матчу:





Дніпро-1 - Пахтакор 3:0

Голи: Клименчук, 25, Довбик, 33, Танковський, 72

Дніпро-1 (перший тайм): Костик — Адамюк, Сарапій, Гомес, Пасіч — Танковський, Рубчинський, Танчик — Клименчук, Гуцуляк, Довбик.

Дніпро-1 (другий тайм): Юрчук — Амаш, Сваток, Порох, Адамюк — Бабенко, Танковський, Когут, Назаренко — Довбик, Підлепенець.

Попередження: Адамюк, 59, Порох, 69 — Тодоров, 30, Файзуллаєв, 86.