Україна

Коментар головного тренера лідера УПЛ.

У суботу зранку Дніпро-1 на турецьких зборах здобув перемогу над чемпіоном Вірменії Пюніком — 3:1. Артем Довбик записав на свій рахунок дубль, ще одним точним ударом відзначився Олександр Назаренко.

По завершенні поєдинку свій коментар дав головний тренер "спортклубівців" Олександр Кучер. Серед іншого спеціаліст зазначив, що новачки команди працюватимуть без вихідних, які інші футболісти отримали до 25 січня.

Відзначимо, що Дніпро-1 цієї зими вже оголосив про підписання Євгена Пасіча та бразильця Хайнера, також із командою на зборах перебуває шестеро гравців Металіста, проте їхнє майбутнє наразі невідоме.

"У нас продуктивні вийшли збори. Все сподобалося. Хлопці багато працювали, так що зібрали багато інформації, яку треба буде проаналізувати. Гарні спаринги у нас були проти команд, котрі є лідерами своїх чемпіонатів. Робили це для того, щоб подивитися чого нам не вистачає, які у нас помилки, щоб краще зігратися і дивитися вперед.

У нас усі ігри були однакові. Всі суперники серед лідерів своїх чемпіонатів і ми хотіли побільше подібних поєдинків провести, щоб зараз можна було побачити усі ті помилки, котрі потрібно виправляти і їх не було б у сезоні.

Що ж до новачків, то хлопці приїхали і вони тільки втягуються у наш колектив і роботу. Вони лише три дні з командою і їм ще важко, адже вони знаходяться на різних стадіях підготовки. Зараз у нас перший збір підійшов до кінця, але новачки і далі будуть працювати без вихідних, оскільки їм потрібно ще набирати і набирати.

Звичайно, на другому етапі зборів ми будемо й далі готуватися, але не тільки до Ліги Конференцій, адже у нас ще і чемпіонат. Нам треба усе встигнути зробити, тому що часу не так багато залишається і треба ще багато працювати" — передає слова 40-річного фахівця офіційний сайт СК Дніпро-1.

Відзначимо, що на нашому сайті доступний відеоогляд останнього поєдинку "дніпрян" на першому зборі.