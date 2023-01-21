Україна

Команда Олександра Кучера продовжує підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 21 січня, Дніпро-1 провів черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Кучера виступив вірменський Пюнік, який є чемпіоном своєї країни. Це був заключний спаринг на першому зборі для української команди.

Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь дніпрян. Рахунок було відкрито на 34 хвилині, коли Довбик скористався своїм шансом після передачі Рубчинського.

На початку другого тайму Сарапій міг подвоїти рахунок, але влучив у поперечину після кутового. Проте через кілька хвилин Назаренко замкнув простріл Танчика з правого флангу.

Потім Пюнік відповів своєю гострою атакою, яка закінчилася результативним ударом Карабальо в нижній кут. Останнє слово було за дніпрянами, у складі яких дубль оформив Довбик.

Таким чином, Дніпро-1 завершив перший збір у Туреччині та вирушає на заслужений відпочинок до 25 січня.

Дніпро-1 – Пюнік 3:1

Голи: Довбик, 34, 87, Назаренко, 63 — Карабальо, 79.

Дніпро-1 (1 тайм): Юрчук, Хайнер, Сваток, Порох, Амаш, Танковський, Рубчинський, Піхальонок, Підлепенець, Клименчук, Довбик.

Дніпро-1 (2 тайм): Костик, Сарапій, Логінов, Гомес, Пасіч, Когут, Бабенко, Піхальонок, Назаренко, Танчик, Довбик.

Пюнік (1 тайм): Бучнєв, Жуніор, Братков, Ковач, А. Авакян, Еочук, Гарагінян, Давидян, Арутюнян, Отубанджо, Дезіре (Чилоян, 32).

Пюнік (2 тайм): Г. Авакян, Бучнєв, Рістєвскі, Баранов, Коваленко, Сантос, Спіровські, Карасюк. Дашян, Карабальо, Е. Малакян, Юрічіч.

Попередження: Амаш, Порох — А. Авакян, Спіровські, Дашян.