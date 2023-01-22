До вашої уваги відео голів і найкращих моментів матчу за участі лідера УПЛ, що відбувся 21 січня о 10:50.
Довбик протистоїть супернику, СК Дніпро-1
22 січня 2023, 00:35
У заключному матчі першого етапу турецьких зборів СК Дніпро-1 впевнено переграв чемпіона Вірменії Пюнік із рахунком 3:1. Голами у складі діючого лідера УПЛ відзначилися Артем Довбик та Олександр Назаренко, причому перший записав на свій рахунок дубль.
Своїми враженнями від поєдинку поділився голкіпер "дніпрян" Валерій Юрчук.
Відзначимо, що до 25 січня "спортклубівці" матимуть відпочинок, після чого продовжаться підготовку до поновлення єврокубків та чемпіонату України.
Відео голів та огляд матчу:
Дніпро-1 – Пюнік 3:1
Голи: Довбик, 34, 87, Назаренко, 63 — Карабальо, 79.
Дніпро-1 (1 тайм): Юрчук, Хайнер, Сваток, Порох, Амаш, Танковський, Рубчинський, Піхальонок, Підлепенець, Клименчук, Довбик
Дніпро-1 (2 тайм): Костик, Сарапій, Логінов, Гомес, Пасіч, Когут, Бабенко, Піхальонок, Назаренко, Танчик, Довбик
Пюнік (1 тайм): Бучнєв, Жуніор, Братков, Ковач, А. Авакян, Еочук, Гарагінян, Давидян, Арутюнян, Отубанджо, Дезіре (Чилоян, 32)
Пюнік (2 тайм): Г. Авакян, Бучнєв, Рістєвскі, Баранов, Коваленко, Сантос, Спіровські, Карасюк. Дашян, Карабальо, Е. Малакян, Юрічіч
Попередження: Амаш, Порох — А. Авакян, Спіровські, Дашян.