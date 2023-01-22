Луганська Зоря у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині мінімально поступилася пловдивському Локомотиву з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині відзначився Дімітар Ілієв.

Відео голів та огляд матчу:

Локомотив ПловдивЗоря 1:0
Гол: Ілієв, 45.

Зоря (1 тайм): Мацапура, Сміян, Снурніцин, Імереков, Бутко, Гулько, Чурко, Булеца, Хлань, Антюх, Румсі.

Зоря (2 тайм): Кучерук, Вантух, Батагов, Лука, Данченко, Бражко, Хахльов, Мишньов, Русин, Кирюханцев, Нагнойний.