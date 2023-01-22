Дивіться голи та найкращі моменти товариського матчу, що відбувся 21 січня, о 14:30.
Локомотив Пловдив - Зоря, ФК Зоря
22 січня 2023, 20:53
Луганська Зоря у товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині мінімально поступилася пловдивському Локомотиву з рахунком 0:1.
Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині відзначився Дімітар Ілієв.
Відео голів та огляд матчу:
Локомотив Пловдив - Зоря 1:0
Гол: Ілієв, 45.
Зоря (1 тайм): Мацапура, Сміян, Снурніцин, Імереков, Бутко, Гулько, Чурко, Булеца, Хлань, Антюх, Румсі.
Зоря (2 тайм): Кучерук, Вантух, Батагов, Лука, Данченко, Бражко, Хахльов, Мишньов, Русин, Кирюханцев, Нагнойний.