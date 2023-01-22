За перемогу у турнірі змагатимуться Верес, Ворскла, Полісся та Левадія.
НК Верес
22 січня 2023, 21:41
З 6 по 15 лютого у Туреччині відбудеться другий в історії товариський турнір Winter Cup.
У турнірі візьмуть участь чотири команди – Верес, Ворскла та Полісся з Першої ліги України, а також естонська Левадія.
Розклад матчів Winter Cup:
6 лютого: Полісся — Ворскла
7 лютого: Верес — Левадія
10 лютого: Полісся — Верес
11 лютого: Ворскла — Левадія
14 лютого: Полісся — Левадія
15 лютого: Ворскла — Верес
Відмітимо, що усі матчі транслюватимуться на YouTube-каналі Футбол 2.0.
Нагадаємо, минулого року переможцем турніру стало Полісся із Житомира.