З 6 по 15 лютого у Туреччині відбудеться другий в історії товариський турнір Winter Cup.

У турнірі візьмуть участь чотири команди – Верес, Ворскла та Полісся з Першої ліги України, а також естонська Левадія.

Розклад матчів Winter Cup:

6 лютого: Полісся — Ворскла
7 лютого: Верес — Левадія
10 лютого: Полісся — Верес
11 лютого: Ворскла — Левадія
14 лютого: Полісся — Левадія
15 лютого: Ворскла — Верес

Відмітимо, що усі матчі транслюватимуться на YouTube-каналі Футбол 2.0.

Нагадаємо, минулого року переможцем турніру стало Полісся із Житомира.