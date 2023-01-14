Турнір пройде з 6 по 15 лютого у Туреччині.
ФК Ворскла
14 січня 2023, 14:59
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила, що візьме участь у зимовому турнірі BGV Winter Cup.
Товариський турнір відбудеться у Туреччині з 6 по 15 лютого.
Крім полтавців у турнірі візьмуть участь рівненський Верес та житомирське Полісся, а також естонська Левадія.
Також наголошується, що трансляція всіх матчів буде доступна на каналі Футбол 2.0.
Раніше повідомлялося, що французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу.