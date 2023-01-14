Україна

Турнір пройде з 6 по 15 лютого у Туреччині.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила, що візьме участь у зимовому турнірі BGV Winter Cup.

Товариський турнір відбудеться у Туреччині з 6 по 15 лютого.

Крім полтавців у турнірі візьмуть участь рівненський Верес та житомирське Полісся, а також естонська Левадія.

Також наголошується, що трансляція всіх матчів буде доступна на каналі Футбол 2.0.

Раніше повідомлялося, що французький суд погодився відпустити Жеваго під заставу.