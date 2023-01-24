Стали відомі ще два суперники "біло-синіх" на зборах у Туреччині.
ФК Динамо Київ
24 січня 2023, 14:44
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило імена ще двох суперників "біло-синіх" на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Команда Мірчі Луческу зіграє проти болгарського Лудогорця та македонської Шкендії.
Обидва матчі пройдуть на полі Mardan Sports Complex і розпочнуться о 16:00 за київським часом.
Також наголошується, що Динамо продовжує переговори з низкою інших клубів, щоб організувати контрольні матчі для підготовки команди до другої половини сезону.
Нагадаємо, сьогодні Динамо зіграє свій перший спаринг проти австрійського Рапіда. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.