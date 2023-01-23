Україна

Коментар голкіпера "біло-синіх".

Днями голкіпер київського Динамо Денис Бойко приєднався до команди на турецьких зборах. Саме там футболіст проходить відновлення від травми, і саме цій темі була присвячена левова частина його інтерв'ю.

"З моїм самопочуттям усе прекрасно, дякую. Розпочав другий етап відновлення та підготовки. Почуваюся добре, дуже радий повернутися до роботи з командою та побачити всіх хлопців. Дуже скучив за ними, адже три місяці після моєї операції ми не бачилися. Зараз надзвичайно щасливий повернутися до розташування команди.

Відновлення йде за планом, покроково. Дійсно, 5-7 днів тому я приступив до бігової роботи. Тренери з фізичної підготовки та наші лікарі знають мій план роботи, все розписано. Ми планомірно готуємося до того, щоб я відновив свої тренування в загальній групі та зміг повноцінно працювати з командою. Прогнози по поверненню зводяться ще до 2-3 місяців відновлення та планомірної підготовки. Напевно, в цей період я вже зможу працювати на футбольному полі та в загальній групі".

Згодом Денис пояснив, чому вирішив приєднатися до команди, хоча мав інші варіанти з відновленням як в Україні, так і закордоном.

"Я дуже скучив за колективом, за хлопцями. Якщо відверто, довгострокове відновлення складне в ментальному та психологічному плані. Це рутинна праця, кожного дня по 5-6 годин протягом тривалого періоду ти виконуєш одні й ті самі вправи, і це трохи пригнічує. Така одноманітна робота приїдається, але я прекрасно розумію, що це невід'ємна частина процесу відновлення. Кожного дня я повинен на максимум відпрацьовувати ті вправи, які мені запропонували лікарі та фізіотерапевти. Із командою це робити набагато легше, тому що ти перебуваєш у колективі, після відновлювальних процедур маєш можливість спілкуватися з партнерами, ділитися своїми враженнями. Це дуже важливо, насамперед — у психологічному плані".

Не оминув 34-річний футболіст і тему повернення до київського клуб справжньої легенди — Олександра Шовковського, який увійшов до тренерського штабу.

"Перш за все, хочу привітати Олександра Володимировича з поверненням до нашої команди. Це дійсно легенда клубу, людина, яка всі роки своєї ігрової кар'єри віддала тільки київському Динамо та національній збірній. Тому його, без перебільшення, можна та потрібно називати легендою клубу.

Вважаю, що він стане підсиленням нашого тренерського штабу, адже Олександр Володимирович — молодий фахівець, який розвивається, навчається та має на меті допомогти Динамо і досягти нових великих успіхів разом із нашим клубом. Тому вважаю, що це стане великим плюсом і допомогою для тренерського штабу та для всього колективу. Він зможе передавати свій досвід, знання, отримані під час навчання та роботи в збірній України. Це буде великим плюсом для всіх хлопців у нашій команді".

На питання про адаптацію нового тренера і колишнього партнера по команді голкіпер відповів однозначно.

"Шовковський понад 20 років провів у київському Динамо, знає тут все як свої п'ять пальців. Чимало гравців, тоді ще молодих, пам'ятає ще на футбольному полі, виступавши разом із ними наприкінці своєї ігрової кар'єри. Тому, вважаю, адаптація Олександру не потрібна, він одразу влився до колективу. Бажаю, щоб у нього все вийшло і він досяг великих успіхів разом із нашою командою", — передає слова Бойка прес-служба "біло-синіх".