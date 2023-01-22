Україна

Разом із основними гравцями до Хорватії відправили футболісти молодіжки та резерву.

У понеділок, 23 січня, футболісти Руху розпочнуть підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальному зборі у Хорватії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Разом із основними гравцями до Хорватії вирушили футболісти команди U-19, а також найближчий резерв із молодих гравців, які спробують проявити себе на тренуваннях.

За час у Хорватії Рух проведе три контрольні матчі — проти словацького ДАКу (28 січня), австрійського Штурму (31 січня) та словенського Домжале (4 лютого).

Нагадаємо, Рух закінчив відпустку 9 січня, після чого тренувався на своїй базі.

Раныше повідомлялося, що Бакалов очолив академію львівського Руха.