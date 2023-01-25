Україна

Олексій Довгий висловив сподівання, що погода в Хорватії дозволить виконати все заплановане на тренувальний збір.

Півзахисник львівського Руху Олексій Довгий прокоментував початок навчально-тренувального збору в Хорватії в рамках підготовки команди до другої половини сезону.

"Важка дорога в Хорватію забудеться, всі заряджені та готові працювати. Настрій тільки позитивний, усі з посмішками – в такому хорошому налаштуванні приступили до роботи.

Футбольне поле розташоване поруч. Сподіваємося, що погода дозволить проводити хороші тренування та виконати все заплановане.

У перший день занять особливо не треба було нічого видумувати, просто розбудити організм після паузи. Тому Віталій Вікторович Романюк дав нам на хвилин 40-50 відповідні вправи: одна група – на велотренажері, інша – виконувала різні вправи на всі групи м’язів. Потім помінялися. Словом, тіло розбудили, запустили кров.

Таким чином готуємося до хорошої роботи. Думаю, що у вівторок уже розпочнеться набагато цікавіше", - наводить слова Довгого прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Рух припинив співпрацю з Богданом Бойчуком.