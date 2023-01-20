Україна

Відомий український футбольний фахівець повернувся в сім’ю "жовто-чорних".

Тренер Юрій Бокалов повернувся до футболу, очоливши академію львівського Руху. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Під час своєї тренерської кар'єри Бакалов уже працював у Руху. У грудні 2019 року його було призначено головним тренером команди — тоді команда лідирувала у Першій лізі, але через коронавірус другу частину сезону відклали. У червні Бакалов через проблеми зі здоров'ям залишив Рух за власним бажанням.

Зараз Бакалов повернувся до Руху і займеться комплексною підготовкою молодих талантів за новітніми програмами європейського зразка.

"Пропозиція від Руху застала мене дещо зненацька. Упродовж того часу, відколи я тут уже не працював, ми підтримували дуже хороші та дружні стосунки з усіма керівниками клубу, телефонували один одному, вітали зі святами.

Декілька днів тому генеральний директор Руху Ігор Дедишин запропонував мені повернутися, дав певний час подумати. Я відчув, що це для мене цікаво, новий виклик, нова робота. Ви ж розумієте, що працювати практично тренером і директором Академії – це різні напрямки. Та й відповідальність трохи інша.

Я радий, що повернувся в рухівську сім’ю. Чесно кажучи, деяка недосказаність вийшла з того періоду, коли я вже працював у Русі головним тренером. Тому особливо довго не думав: надійшла пропозиція – дав добро, приїхав, поспілкувався, і тепер я тут.

Зараз мені потрібно трохи часу, щоби розібратися у всіх процесах. Так відразу не можу казати, що в роботі Академії Руху щось треба змінювати, додавати чи забирати. Бачу, що тут провели дуже якісну роботу, вибудували систему підготовки футболістів у різних вікових категоріях. Вибрали чіткий напрямок, куди рухатися, – і в тактичному плані, і в філософії, і у всьому іншому.

У процесі детальнішого ознайомлення з роботою Академії Руху хочеться додати і щось своє. Вважаю, що в мене для цього вдосталь досвіду. Я вже встиг поспілкуватися і з тренерами, і з керівництвом клубу, – зробив висновок, що в нас єдина думка в цьому напрямку. Думаю, що все вийде добре", - сказав Бакалов в інтерв'ю клубній прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Федик став директором з футболу у Руху.