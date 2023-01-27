Для харківської команди це буде перша гра на зимових зборах.
ФК Металіст 1925
27 січня 2023, 11:29
Харківський Металіст 1925 нещодавно розпочав підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 27 січня, команда Едмара та Голодюка проведе свій перший контрольний матч після зимової перерви. Суперником буде сербський клуб Раднічки Ниш.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу:
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 припинив співпрацю з форвардом і півзахисником.