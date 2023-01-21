Делегація харківського клубу складається із 26 футболістів.
ФК Металіст 1925
21 січня 2023, 15:15
Вчора ввечері Металіст 1925 вирушив до столиці Польщі, звідки сьогодні взяв курс на Анталію в Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Харківська команда зупиниться в готелі Tui Blue у місті Сіде, де буде близько місяця.
До другої половини сезону Металіст 1925 готуватиметься до 15 лютого. На навчально-тренувальні збори вирушили 26 гравців.
Воротарі: Денис Сидоренко, Олег Мозіль, Ігор Потімков, Максим Коваленко.
Захисники: Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Іван Коваленко, Михайло Рудавський, Ігор Курило, Михайло Шершень, Максим Жичиков, Микита Безуглий, Юрій Потімков.
Півзахисники: Бека Вачіберадзе, Ярослав Мартинюк, Ростислав Русин, Андрій Ременюк, Владислав Дмитренко, Дмитро Кравченко, Артем Габелок, Самуель Обінайя, Ігор Ногейра, Леонардо Казаєс.
Нападники: Костянтин Бичек, Андрій Чирук, Владислав Островський.
Також наголошується, що нападник Віталій Пономар продовжує відновлення після травми, а бразильський хавбек Вендел зараз перебуває на батьківщині і він приєднається до команди пізніше.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 розірвав контракти з півзахисником і нападником.