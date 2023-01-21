Україна

Делегація харківського клубу складається із 26 футболістів.

Вчора ввечері Металіст 1925 вирушив до столиці Польщі, звідки сьогодні взяв курс на Анталію в Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Харківська команда зупиниться в готелі Tui Blue у місті Сіде, де буде близько місяця.

До другої половини сезону Металіст 1925 готуватиметься до 15 лютого. На навчально-тренувальні збори вирушили 26 гравців.

Воротарі: Денис Сидоренко, Олег Мозіль, Ігор Потімков, Максим Коваленко.

Захисники: Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Іван Коваленко, Михайло Рудавський, Ігор Курило, Михайло Шершень, Максим Жичиков, Микита Безуглий, Юрій Потімков.

Півзахисники: Бека Вачіберадзе, Ярослав Мартинюк, Ростислав Русин, Андрій Ременюк, Владислав Дмитренко, Дмитро Кравченко, Артем Габелок, Самуель Обінайя, Ігор Ногейра, Леонардо Казаєс.

Нападники: Костянтин Бичек, Андрій Чирук, Владислав Островський.

Також наголошується, що нападник Віталій Пономар продовжує відновлення після травми, а бразильський хавбек Вендел зараз перебуває на батьківщині і він приєднається до команди пізніше.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 розірвав контракти з півзахисником і нападником.