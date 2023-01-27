Україна

Гравець київського клубу вважає, що зможе зіграти на новій позиції.

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився думками про те, чи зможе зіграти на позиції правого нападника, яку раніше займав Віктор Циганков.

"Мені байдуже, де грати, головне — приносити користь команді. Вже понад три роки, які провів у Динамо, я граю на різних позиціях і, сподіваюся, приношу користь своєю присутністю на полі. Тому якщо тренер бачитиме мене в цьому амплуа або ж фланговим захисником, буду грати там. Як я вже сказав, головне — виходити на поле та приносити користь",— цитує Караваєва офіційний сайт команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Рапід на тренувальному зборі у Туреччині.