Гравець київського клубу вважає, що зможе зіграти на новій позиції.
ДИНАМО - РАПІД, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДИНАМО
27 січня 2023, 12:23
Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився думками про те, чи зможе зіграти на позиції правого нападника, яку раніше займав Віктор Циганков.
"Мені байдуже, де грати, головне — приносити користь команді. Вже понад три роки, які провів у Динамо, я граю на різних позиціях і, сподіваюся, приношу користь своєю присутністю на полі. Тому якщо тренер бачитиме мене в цьому амплуа або ж фланговим захисником, буду грати там. Як я вже сказав, головне — виходити на поле та приносити користь",— цитує Караваєва офіційний сайт команди.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Рапід на тренувальному зборі у Туреччині.