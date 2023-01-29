Україна

Сьогодні луганці зіграють ще один спаринг проти Академії Пандєва.

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 29 січня, команда Патріка ван Леувена провела черговий контрольний матч, у якому поступилася болгарській Арді, яка є середняком чемпіонату своєї країни.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь болгарського клубу. У складі луганчан результативним ударом відзначився Назарій Русин, а у болгар – Палмарес та Йорданов.

Зоря — Арда 1:2

Голи: Русин, 73 — Палмарес, 2, Йорданов, 35.

Зоря: Мацапура, Вантух (Іщенко, 62), Батагов, Бражко, Данченко, Хахльов, Фофана (Мариновський, 62), Булеца, Хлань, Сільвейн (Пономаренко, 46), Русин.

До цього на зборах у Туреччині Зоря обіграла болгарський Септемврі (3:2), поступилася Локомотиву з Пловдива (0:1) та перемогла словенський Копер (1:0).

Зазначимо, що сьогодні Зоря проведе ще один спаринг. Суперником буде Академія Пандева із Північної Македонії. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.