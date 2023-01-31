Україна

Хорват — про трансфер захисника.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував перехід Сергія Кривцова в Інтер Маямі.

"Однією легендою менше. Сергій чимало зробив для клубу, ми разом багато через що пройшли – від Донецька до Варшави. Наскільки він велика людина, показав учора президент, коли сказав: "Крива багато зробив для Шахтаря, для України, і двері нашого клубу для нього завжди відкриті".

Із Сергієм було приємно працювати, приємно грати. Хочу сказати йому спасибі, бажаю удачі в Маямі. Незабаром побачимося, друже мій!", — наводить слова Срна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, на нашому сайті доступно відео емоційного прощання Сергія Кривцова з партнерами та тренерським штабом.