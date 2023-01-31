Хорват — про трансфер захисника.
Сергій Кривцов та Даріо Срна, фото Шахтар
31 січня 2023, 22:00
Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував перехід Сергія Кривцова в Інтер Маямі.
"Однією легендою менше. Сергій чимало зробив для клубу, ми разом багато через що пройшли – від Донецька до Варшави. Наскільки він велика людина, показав учора президент, коли сказав: "Крива багато зробив для Шахтаря, для України, і двері нашого клубу для нього завжди відкриті".
Із Сергієм було приємно працювати, приємно грати. Хочу сказати йому спасибі, бажаю удачі в Маямі. Незабаром побачимося, друже мій!", — наводить слова Срна офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, на нашому сайті доступно відео емоційного прощання Сергія Кривцова з партнерами та тренерським штабом.