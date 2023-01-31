Україна

Захисник "гірників" перебрався в США.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов підписав контракт з Інтером Маямі та буде виступати в США.

Український футболіст перед від'їздом в новий клуб попрощався з колишніми партнерами та тренерським штабом. Прощання вийшло доволі емоційним.

Відео прощання Сергія Кривцова з Шахтарем:

Нагадаємо, що Сергій Кривцов виступав за Шахтар з літа 2010 року. З того моменту він провів за "гірників" 224 поєдинки у всіх турнірах, забивши 13 голів, віддавши 4 асисти і заробивши 37 попереджень.