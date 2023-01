Славія Прага офіційно оголосила про повернення до команди центрального захисника Максима Таловєрова.

22-річний українець розпочав поточний сезон у Словані на правах оренди, яка була розрахована до літа 2023 року, проте Славія відкликала гравця раніше запланованого терміну.

The first team met for the initial training of 2023 yesterday including players returning from loans — Jan Stejskal, Maksym Taloverov and Mick van Buren — and captain Jan Bořil recovering from long injury! 🤝 pic.twitter.com/SXM0yuYLTg