Славія Прага офіційно оголосила про повернення до команди центрального захисника Максима Таловєрова.

22-річний українець розпочав поточний сезон у Словані на правах оренди, яка була розрахована до літа 2023 року, проте Славія відкликала гравця раніше запланованого терміну.

У поточному сезоні Таловєров провів 16 матчів, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.