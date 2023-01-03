Українець раніше виступав за Слован Ліберець на правах оренди.
Максим Таловєров, twitter.com/slavia_eng
03 січня 2023, 16:36
Славія Прага офіційно оголосила про повернення до команди центрального захисника Максима Таловєрова.
22-річний українець розпочав поточний сезон у Словані на правах оренди, яка була розрахована до літа 2023 року, проте Славія відкликала гравця раніше запланованого терміну.
У поточному сезоні Таловєров провів 16 матчів, у яких він забив два голи та віддав одну результативну передачу.