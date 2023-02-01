Команда Віктора Скрипника провела свій четвертий контрольний матч.
Полтавська Ворскла у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині зіграла внічию з боснійським Вележем.
Матч закінчився без результативних ударів із рахунком 0:0.
До цього Ворскла поступилася Дукаджині (1:2), Напредаку (0:1), а також зіграла внічию з Лодзем (0:0).
Ворскла — Вележ 0:0
Ворскла (1 тайм): Домолега, Крупський, Хрипчук, Швець, Назаріо, Мельничук, Нестеренко, Челядін, Черниш, Козиренко, Степанюк.
Ворскла (2 тайм): Різник, Пердута, Рамірес, Феліпе, Бацула, Чеснаков, Кравець, Павлюк, Юрченко, Кравчук, Степанюк.