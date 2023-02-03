Україна

Коментар головного тренера Металіста 1925 щодо підготовки команди до поновлення чемпіонату України.

Більшість українських клубів наразі перебувають на тренувальних зборах у Туреччині. Не виключення і сьома на даний момент команда чемпіонату Металіст 1925, який очолює дует молодих тренерів Едмар-Олег Голодюк. Перший з них дав коментар прес-службі слобожанців, розповівши про підготовку до офіційних поєдинків.

"Ці 10 днів були дуже важливим для нас, бо ми хочемо використовувати як можна більше часу тут. Зробити більшу кількість передач — це для нас було найголовнішим. Та, звісно, щоб хлопці також працювали над силою. Щоб ноги були готовими до сезону. Зараз більше акцентуємося на ігровій практиці. У нас зараз буде велика кількість матчів, будемо над цим працювати. Головне, щоб було без травм. Це для нас найголовніше. Щоб до початку другого кола чемпіонату усі гравці були готовими.

Ми зараз пробуємо різні поєднання гравців у складах. Звісно, потрібно працювати над організацією гри. Хоча вже у другій ми значно краще грали стосовно цього компоненту. Далі хочемо покращувати реалізацію, хочемо щоб команда агресивніше грала в атаці. Чим далі ми працюємо далі, тим ближчими ми стаємо. І в плані ставлення. Ми постійно зауважуємо на цьому, важливо, щоб від гравців був зворотній зв'язок. Хлопці молодці, вони працюють на повну.

Важливою є атмосфера у команді, щоби у всіх були гарні відносини. Тому і футболісти, і тренери, і персонал мають ходити на роботу з посмішкою на обличчі. Коли так відбувається, то від цього багато користі.

Я трошки розмовляю вже на українській мові. Хлопці молодці. Головне, щоб зараз все було надалі без травм", — передає слова українського бразильця офіційний сайт харківського клубу.