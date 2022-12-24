Україна

Екс-гравець збірної України — про повернення до країни, яка дала йому дуже багато.

Тренер Металіста 1925 Едмар де Ласерда Галовський дав інтерв'ю клубній прес-службі харків'ян. Серед іншого, тренер не оминув увагою питання війни і опору українського народу проти російського агресора.

"Якщо чесно, то зрозуміло, що я, як і всі, ще такого не переживав раніше. Такий досвід у мене вперше. З іншого боку, я приїхав, щоб підтримати Україну. Я не можу воювати, я не вмію цього робити, ніколи не тримав у руках автомат. Але я міг підтримати у футболі країну, яка дала мені все, що я маю у житті. Звідси моя дружина, тут народилися мої діти.

Коли відбуваються атаки, під час перебування в укриттях під час повітряних тривог у мене є неприємні відчуття. Але чесно, мені вже не страшно. Я впевнений, що перемога буде за нами, це 100%. Коли ти правильно чиниш у житті, думаю, тоді все змінюється на краще у житті".

Після цих слів 42-річний наставник прийняв привітання з прийдешніми святами. У свою чергу, екс-гравець збірної України, який є бразильцем за походженням, не залишив без приємних слів усіх співвітчизників і подякував нашим відважним ЗСУ.

Дякую за привітання. Хочу побажати, що якнайшвидше настав мир, що у людей, які знаходяться в складних ситуаціях усе змінилося на краще. Будемо допомагати одне одному. Як я бачу, то всі українці зараз намагаються допомагати. Хочеться, щоб у наше життя поверталися позитивні емоції, щоб усі змогли просто насолоджуватися життям.

Бажаю українцям, щоб не було війни. Я дуже вдячний Збройним силам України за все, що вони роблять, що вони захищають нас, захищають нашу Україну" — передає слова Едмара офіційний сайт ФК Металіст 1925.

Нагадаємо, тренерський тандем Едмар-Голодюк очолив "жовто-синіх" наприкінці жовтня.

Під керівництвом двох спеціалістів слобожанці здобули 2 перемоги, 3 матчі звели внічию, а ще у двох зазнали поразок. Наразі Металіст 1925 посідає сьому сходинку у таблиці.