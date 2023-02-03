Харківська команда оголосила імена ще трьох суперників на зборах у Туреччині.
ФК Металіст 1925
03 лютого 2023, 14:57
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував оновлений календар контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
У графік спарингів додалося три нових імені. 4 лютого буде матч проти лідера чемпіонату Данії Норшелланна. На 7 лютого заплановано гру проти Ордабаси, який посів п'яте місце в чемпіонаті Казахстану, а 12 лютого — спаринг з Лишенем з другого дивізіону Чехії.
Також буде ще один матч, який відбудеться 11 лютого, але суперник наразі невідомий.
Календар спарингів Металіста 1925:
3 лютого. Металіст 1925 – Гостивар (Північна Македонія)
4 лютого. Металіст 1925 – Норшелланн (Данія)
7 лютого. Металіст 1925 – Ордабаси (Казахстан)
8 лютого. Металіст 1925 – Колхеті-1913 (Грузія)
11 лютого. Металіст 1925 — суперник уточнюється
12 лютого. Металіст 1925 – Лишень (Чехія)
14 лютого. Металіст 1925 – АГМК (Узбекистан)
В даний час Металіст 1925 грає контрольний матч проти Гостивара з Північної Македонії. На Football.ua доступна відео-трансляція матчу.