Україна

Харківська команда оголосила імена ще трьох суперників на зборах у Туреччині.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував оновлений календар контрольних матчів на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

У графік спарингів додалося три нових імені. 4 лютого буде матч проти лідера чемпіонату Данії Норшелланна. На 7 лютого заплановано гру проти Ордабаси, який посів п'яте місце в чемпіонаті Казахстану, а 12 лютого — спаринг з Лишенем з другого дивізіону Чехії.

Також буде ще один матч, який відбудеться 11 лютого, але суперник наразі невідомий.

Календар спарингів Металіста 1925:

3 лютого. Металіст 1925 – Гостивар (Північна Македонія)

4 лютого. Металіст 1925 – Норшелланн (Данія)

7 лютого. Металіст 1925 – Ордабаси (Казахстан)

8 лютого. Металіст 1925 – Колхеті-1913 (Грузія)

11 лютого. Металіст 1925 — суперник уточнюється

12 лютого. Металіст 1925 – Лишень (Чехія)

14 лютого. Металіст 1925 – АГМК (Узбекистан)

В даний час Металіст 1925 грає контрольний матч проти Гостивара з Північної Македонії. На Football.ua доступна відео-трансляція матчу.