Україна: Перша ліга

"Пивовари" оголосили про підписання півзахисника.

Один з головних претендентів на вихід в УПЛ з Першої ліги України київська Оболонь оголосила про підписання 27-річного захисника Сергія Суханова. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

В кінці минулого року Чорноморець оголосив про припинення відносин із захисником. До складу київської команди він перейшов на правах вільного агента. Деталей контракту та термін дії не розголошується.

У складі "пивоварів" Суханов грав з грудня 2020 року по червень 2022 року. За цей період півзахисник зіграв у футболці "біло-зелених" 27 матчів та забив 2 м'ячі у чемпіонаті та провів 2 гри у Кубку.

"ФК Оболонь – клуб, який завжди мав особливе місце в моєму серці. Не можу дочекатися того, щоб грати на Оболонь Арені перед повним стадіоном та знову побачити вболівальників! Цього дуже не вистачає команді! Хочу подякувати керівництву клубу за повернення! Будемо радувати всіх вболівальників перемогами!Слава Силам оборони України! Слава Україні!", — сказав гравець.

Нагадаємо, Оболонь посіла друге місце в групі В Першої ліги та змагатиметься за підвищення в класі.