Україна

Команда Мірчі Луческу здобула першу перемогу на зборах у Туреччині.

Київське Динамо в черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині розгромило румунську Унирю Деж.

Матч закінчився з рахунком 5:1 на користь команди Мірчі Луческу і, по суті, весь результат був оформлений у першій половині першого тайму.

Вже на третій хвилині Беніто елегантно перекинув воротаря після рикошету від захисника. Через десять хвилин Ванат пробив із лівого кута штрафного майданчика – воротар суперника відбив у бік Беніто, який розстріляв порожні ворота, оформивши дубль.

Потім на 24 хвилині Тимчик випередив воротаря та головою переправив м'яч у ворота після передачі з центру поля. Ще через сім хвилин Ванат обікрав суперника на його половині поля, побіг на зустріч із воротарем та пробив точно у кут воріт.

У другому таймі моментів однозначно поменшало, але на 83 хвилині Супряга опинився один перед воротами суперника після рикошету і спокійно пробив повз воротаря. Проте останнє слово було за румунами — на 88 хвилині Поп пробив під саму штангу після метушні у штрафному майданчику.

Для Динамо це перша перемога на зборах після нічиї з Аустрією (2:2) та поразок від Марибора (0:2) та Рапіда (0:4).

Динамо — Униря Деж 5:1

Голи: Беніто, 3, 13, Тимчик, 24, Ванат, 31, Супряга, 83 — Поп, 88.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Тимчик, Вівчаренко, Боль, Дячук– Сидорчук, Яцик, Царенко – Беніто, Ванат, Кабаєв.

Динамо (2 тайм): Моргун — Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк — Діалло, Волошин — Супряга.