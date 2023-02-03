Україна

До вашої уваги найкращі моменти товариського поєдинку, що відбувся 3 лютого о 16:00.

Київське Динамо в черговому товариському матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині розгромило румунську Унирю з рахунком 5:1.

Перемогу команді Мірчі Луческу, першу на зборах після зимової перерви, принесли забиті м'ячі у виконанні Тимчика, Ваната, Супряги та Беніто, який оформив дубль. У румунів єдиний м'яч забив Поп за дві хвилини до кінця матчу.

Відео голів та огляд матчу:

Динамо — Униря Деж 5:1

Голи: Беніто, 3, 13, Тимчик, 24, Ванат, 31, Супряга, 83 — Поп, 88.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Тимчик, Вівчаренко, Боль, Дячук– Сидорчук, Яцик, Царенко – Беніто, Ванат, Кабаєв.

Динамо (2 тайм): Моргун — Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак — Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк — Діалло, Волошин — Супряга.