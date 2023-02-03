До вашої уваги спаринг "біло-синіх" на турецьких зборах.
Микита Бурда, ФК Динамо Київ
03 лютого 2023, 09:20
У п'ятницю, 3 лютого, київське Динамо проведе третій спаринг на турецькому зборі. Суперником команди Мірчи Луческу буде румунська Уніря Деж.
Зазначимо, що "біло-сині" мали грати з житомирським Поліссям, проте спаринг було відмінено через кадрову ситуацію у житомирському клубі. Матч із Кайсаром зірвався з технічних причин, тож знайшовся варіант із представником другої ліги Румунії.
Онлайн трансляція: