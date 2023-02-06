Україна

Команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг на зборах.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині мінімально обіграло Шкендію з Північної Македонії з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині Джастін Лонвейк класно пробив у кут воріт після помилки воротаря суперника, який подарував м'яч "біло-синім".

Зазначимо, що для киян це вже третя перемога поспіль у товариських матчах – до цього були обіграні Униря (5:1) та Вайле (2:0).

Динамо — Шкендія 1:0

Гол: Лонвейк, 45.

Динамо (1 тайм): Нещерет – Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак – Андрієвський, Гармаш (к), Лонвейк, Пашко, Кабаєв – Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65) – Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73) – Сидорчук (к), Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин – Горбач.

Шкендія (стартовий склад): Захов, Максімов, Бейтулай, Діта, Велія, Р.Рамадані, Чінарі, Тотре, Хасані, Шала, Мілєв. Заміни: Талевські, Кака, Ф.Рамадані.

Попередження: Дубінчак, Андрієвський, Сидорчук – Чінарі.