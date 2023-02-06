Україна

Чергова оренда для 20-річного захисника.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про чергового новачка, який поповнить склад "містян". Команда Олега Дулуба орендувала у Динамо 20-річного захисника Дениса Кузика. Новачок виступатиме під 17-м номером.

Денис Кузик – вихованець академії київського Динамо. На правах оренди захисник виступав за Чорноморець та Колос. Також в активі гравця матчі за молодіжну збірну України U-17, U-18 та U-21. У складі Динамо Кузик провів один матч в Юнацькій лізі УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Львів підписав бразильського центрбека Сабаха.