Україна

Обидва футболісти продовжать свої кар'єри в інших клубах.

Захисник Денис Кузик та півзахисник Євген Задоя залишили розташування Колосу з Ковалівки. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Кузик прийшов до Колосу минулої зими за орендною угодою з київським Динамо. На його рахунку чотири матчі, у яких він відіграв 122 хвилини.

Задоя вдруге перебрався в Колос влітку, після того, як пішов минулої зими. Цього сезону він провів сім поєдинків, провівши на полі 96 хвилин. Контракт із футболістом було розірвано за взаємною згодою сторін.

Раніше повідомлялося, що Задоя підписав контракт із одеським Чорноморцем.