Україна

Дмитро висловився щодо свого переїзду в іншу команду.

Новоспечений гравець Шахтаря Дмитро Різник прокоментував свій перехід в донецький клуб із полтавської Ворскли.

"Я залишаю у Полтаві частину свого серця. Пам’ятаю всі знакові епізоди своєї кар’єри у светрі Ворскли. Щиро дякую кожному, з ким мені довелося працювати.

Велика повага до уболівальників, які повсякчас підтримували наш клуб і мене особисто. Слава воїнам, які боронять нашу з вами незалежність. Наша країна обов’язково переможе, повернеться до звичного ритму життя і весь український футбол!", — резюмував Різник.

Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донеччани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16-го лютого.