Україна

"Гірники" підписали воротаря збірної України.

24-річний воротар Дмитро Різник переходить до Шахтаря з полтавської Ворскли. Угода з футболістом розрахована до 2028 року. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Інші деталі трансферу не розголошуються. Раніше була інформація, що чинний чемпіон України заплатить полтавцям близько 3 мільйонів євро плюс бонуси.

Зазначимо, що в цьому сезоні 24-річний голкіпер провів 17 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 24 м'ячі. Чотири поєдинки завершились без пропущених голі

Дмитро Різник – вихованець полтавського футболу. У жовтні 2019 року дебютував в УПЛ і в першому ж сезоні став фіналістом Кубка України. Усього за головну команду Ворскли провів 80 матчів, 24 з яких – без пропущених голів. У сезоні-2022/23 зіграв 17 поєдинків (15 – в УПЛ, 2 – у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА).

11 листопада 2021 року Дмитро Різник дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну в товариській грі з Болгарією (1:1). 14 червня 2022 року провів свій перший офіційний матч у складі головної команди країни в Лізі націй УЄФА з Ірландією (1:1).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус виявляє інтерес до основного голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна, контракт якого діє до літа 2024 року.