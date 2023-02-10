Україна

Щоправда, офіційна сума трансферу не оголошується.

Сьогодні відбувся трансфер голкіпера Дмитра Різника із Ворскли в Шахтар. Угода з футболістом розрахована до 2028 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Ворскли, це трансфер став найдорожчим в історії полтавського клубу. Щоправда, сума, яку Шахтар заплатив за голкіпера, не зазначається. Раніше була інформація, що чинний чемпіон України заплатить полтавцям близько 3 мільйонів євро плюс бонуси.

Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донеччани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16-го лютого.