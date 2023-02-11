Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу переграла македонську Шкендію з рахунком 1:0.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти триразового чемпіона Північної Македонії — Сілекса з міста Кратово, який у поточному сезоні йде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (11 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив за помірно великі кошти продав бразильського нападника.