Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.
фото ФК Динамо Київ
11 лютого 2023, 08:05
Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу переграла македонську Шкендію з рахунком 1:0.
У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти триразового чемпіона Північної Македонії — Сілекса з міста Кратово, який у поточному сезоні йде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (11 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього київський колектив за помірно великі кошти продав бразильського нападника.