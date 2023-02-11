Команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг на зборах.
Динамо – Сілекс, ФК Динамо Київ
11 лютого 2023, 18:15
Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 11 лютого, команда Мірчі Луческу провела черговий товариський матч, у якому суперником був Сілекс з Північної Македонії.
Матч завершився розгромною перемогою киян з рахунком 4:0. У складі "біло-синіх" оформленим хет-триком відзначився Олександр Караваєв, а ще один м'яч забив Антон Царенко.
Свій наступний матч Динамо проведе завтра, 12 лютого, проти румунської Політехніки з міста Ясси.
Динамо – Сілекс 4:0
Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (з пенальті), Царенко, 89.
Динамо: Нещерет (Моргун, 66) – Малиш (Гусєв, 66), Попов (Боль, 66), Сирота (Дячук, 66), Вівчаренко (Дубінчак, 66) – Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Царенко, 66), Кабаєв (Яцик, 66), Караваєв (Беніто, 66), Лонвейк (Волошин, 66) – Гармаш (Супряга, 66).
Сілекс (стартовий склад): Божиновські – Льямаларі, Петкоскі, Рістескі, Маневскі, Серафімовскі, Рамані, Мілосавлєвич, Рістовскі, Турчин, Гіоргієвскі.