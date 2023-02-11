Бразилия

Футболіст виступатиме за клуб із Сан-Паулу найближчі півроку.

Ввечері п'ятниці з'явилася інформація, що київське Динамо продало бразильського лівого вінгера Вітіньо у Ред Булл Брагантіно за 5 мільйонів євро. Втім, сам клуб зі Сан-Паулу (а саме у цьому штаті футболіст народився) вже офіційно повідомив на своєму сайті про оренду, а не повноцінний трансфер гравця.

Відзначимо, що Вітіньо приєднався до Динамо влітку 2021 року за 6 мільйонів євро з клубу Атлетіко Паранаенсе. Після початку повномасштабної війни росії проти України бразилець повернувся до рідної команди на правах оренди і виступав за Паранаенсе протягом минулого року. Тепер у його кар'єрі — новий виклик.

"Добре структурований клуб, набагато більший, ніж люди можуть собі уявити. Це десять проти нуля у порівнянні з багатьма бразильським командами. Не кажучи вже про бренд Red Bull, який є величезним у всьому світі. Ред Булл Брагантіно — дуже велика команда, і їй доводиться брати участь у кожному чемпіонаті, щоб боротися за титули. Сподіваюся допомогти найкращим чином", — передає перші слова новачка офіційний сайт Ред Булл Брагантіно.

Нагадаємо, що контракт 23-річного гравця з київським грандом діє до кінця червня 2026 року. Термін же орендної угоди футболіста з "редбуллівцями" розрахований до кінця червня нинішнього року.