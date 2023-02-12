Україна

Перший зимовий новачок Минаю прокоментував своє повернення в Україну.

Півзахисник Міхаіл Гечев поділився своїми думками після переходу до закарпатського клубу, а також розповів про підготовку команди до другої половини сезону.

"Мене дуже тепло зустріли в Минаї. Я говорю і про тренерський штаб, і про футболістів. Мені все подобається. Сподіваюсь, у подальшому така дружня та приємна атмосфера збережуться. Це не перший український клуб у моїй кар’єрі. Хочеться нарешті проявити себе в УПЛ, тому що залишилась, так би мовити, футбольна недомовленість з мого боку. Я приїхав довести собі, вболівальникам, що здатен виступати у цьому чемпіонаті, допомагати команді досягати позитивних результатів.

Адаптуватися допомагає той факт, що я вже був знайомий з Дмитром Нємчаніновим. Дуже приємно приходити в команду, у якій вже є старі обличчя. Працюємо на тренуваннях, вже є певна взаємодія. Розумію, що наразі це все ще не так злагоджено, як має бути. Але час є. На початку шляху це нормально. Коли познайомлюсь з хлопцями ближче, стане легше. Тренерський штаб допоможе – підкаже, чому приділити більше уваги, у якому компоненті потрібно додати.

У тренерського штаба високі вимоги до фізичного стану. У Минаї більш інтенсивні тренування, багато спринтів різних. Чи справляюсь я – це питання до тренерського штабу. Але я викладаюсь на тренуваннях і намагаюсь все виконувати.

Перехід в український клуб під час війни? Коли почалась війна, я покинув Україну у перший день. Літом зі мною зв’язались представники Вересу, повідомили, що чемпіонат відбудеться і клуб розраховує на мене. Я одразу погодився повернутись. Немає людини, яка не боїться війни. Але я зібрав усю мужність і поїхав. Все нормально. Напевно, я не з тих людей, які всього бояться. Розумію, що окрім сирен я нічого і не знаю про війну – не відчув на собі усе горе цих подій. Можливо, якби побачив політ ракети чи почув вибух, точно злякався б. Молдова з перших днів підтримує українців. Ми приймали людей, намагались допомогти чим можемо. Дуже співчуваємо втратам та віримо у перемогу України.

Дуже хочеться грати, зростати як футболіст. Сподіваюсь допомогти команді досягнути тих цілей, які поставить тренерський штаб та керівництво на другу частину чемпіонату. Думаю, що Минаю по силам ще піднятись у турнірній таблиці, а вже літом продовжувати працювати, щоб наступного сезону боротись за місце у середині таблиці", - наводить слова Гечева прес-служба закарпатського клубу.

Після 14 ігор Минай набрав 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.