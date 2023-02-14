У вівторок, 14 лютого, харківський Металіст проведе два контрольні матчі. Перший з них розпочнеться о 10:00 — "жовто-синім" протистоятиме краківська Вєчиста з четвертого дивізіону Польщі, за яку виступає Денис Фаворов. Ввечері ж харків'яни зіграють проти Кєдаху з Малайзії.

Нагадаємо, що кількома днями тому слобожанці поступилися казахстанському Кайсару.

Пряма трансляція матчу Металіст — Вєчиста: