Перший з двох матчів команди Пєріци Огнєновича у вівторок.
Гравці Металіста, фото ФК Металіст
14 лютого 2023, 09:02
У вівторок, 14 лютого, харківський Металіст проведе два контрольні матчі. Перший з них розпочнеться о 10:00 — "жовто-синім" протистоятиме краківська Вєчиста з четвертого дивізіону Польщі, за яку виступає Денис Фаворов. Ввечері ж харків'яни зіграють проти Кєдаху з Малайзії.
Нагадаємо, що кількома днями тому слобожанці поступилися казахстанському Кайсару.
Пряма трансляція матчу Металіст — Вєчиста: