Україна

Сьогодні команда Периці Огнєновича проведе ще один контрольний матч.

Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 14 лютого, команда Периці Огнєновича провела черговий спаринг, у якому суперником була польська Вєчиста із Кракова.

Матч закінчився перемогою польського клубу з рахунком 4:2. У складі харків'ян голами відзначилися Микита Тепляков та Багачанський. У поляків результативні удари на рахунку Янковскі, Маєвскі та Торреса, який оформив дубль.

Зазначимо, що сьогодні Металіст проведе ще один спаринг, у якому суперником буде малайзійський Кєдах. Гра розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Металіст — Вєчиста Краків 2:4

Голи: Тепляков М., 68, Багачанський, 84 — Торрес, 16, 45+2, Янковскі, 54, Маєвскі, 90+3.

Металіст: Шумілов — Вернаттус, Горяінов, Приходько, Влага — Горенко, Тепляков Д. — Дігтярь, Синчук, Кайдалов — Красніков.

Запасні: Зновенко, Оріховський, Тепляков М., Багачанський, Ніколишин.