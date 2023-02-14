Україна

Героєм українського клубу виступив нападник Данило Колесник.

Сьогодні вранці стало відомо, що у турецькому готелі Royal Seginus футболісти Минаю побилися з представниками російського клубу шиннік.

Трохи пізніше прес-аташе шинніка підтвердив, що бійка мала місце бути, але як то кажуть "потєрь нєт".

За інформацією Telegram-каналу Бомбардир, героєм українського клубу виступив нападник Данило Колесник.

Саме Колесник заступився за прибиральницю в готелі, якій хамив росіянин. Футболіст шинніка був у неспортивному стані та обригав туалет. Після цього почав поводитися дуже некрасиво до жінки. Колесник за неї заступився.

Після цього скривджений привів своїх одноклубників і між гравцями сталася бійка під пісню "Допоможе ЗСУ". Перемога у спекотному бою дісталася українцям.