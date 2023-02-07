Половина одеської команди все ще знаходиться у Туреччині.
ФК Чорноморець
07 лютого 2023, 14:18
Вчора, 6 лютого, одеський Чорноморець після ранкового тренування залишив готель та вирушив до аеропорту Анталії. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На "моряків" чекав переліт маршрутом Анталія — Стамбул — Кишинів, але в повному складі вилетіти з країни одеситам не вдалося через проблеми з аеропортом.
Керівництво клубу робить все можливе, щоб усі члени команди якнайшвидше повернулися до України.
Також зазначається, що гравці, що залишилися, вилетять з Туреччини сьогодні, 7 лютого, після обіду.
Подальша підготовка команди УПЛ пройде на базі клубу у Совіньйоні.
Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Туреччини призупинила всі професійні змагання через землетрус.