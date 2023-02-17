Україна

До вашої уваги спаринг за участю команди Сергія Ковальця.

Інгулець продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 17 лютого, команда Сергія Ковальця проведе черговий спаринг, у якому суперником буде польська Вєчиста Краків.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Зазначимо, що Вєчиста вже провела кілька спарингів з українськими командами. До цього поляки поступилися Львову (0:2) та обіграли Металіст (4:2).